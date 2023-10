Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a scos din tolba o noua promisiune ca traficul din Cluj-Napoca va fi rezolvat. Cu Metroul și Centura Metropolitana abia in faza de licitații și hartii, edilul Clujului promite ca drumul expres de la DN1 spre Autostrada Transilvania va rezolva problema traficului de tranzit. Practic…

- Centura Metropolitana a Clujului inainteaza foarte greu. Prima data se va lucra pe cațiva kilometri intre Florești și Cluj-Napoca, dar mare parte din proiect mai trebuie sa stea la incubator.”La tronsonul 1 se lucreaza la proiectare și in primavara viitoare va fi gata și se va incepe lucrul.Al doilea…

- Progres semnificativ pe drumul expres care va lega Autostrada Transilvania de DN1 Cluj-Napoca – Turda in zona Tureni, la mai puțin de doua luni de la deschiderea șantierului. In zona sunt mobilizate peste 70 de utilaje care lucreaza la terasamente, profilul viitorului drum fiind deja vizibil. Șoseaua,…

- Fostul premier Emil Boc s-a cam saturat sa pastoreasca municipiul Cluj Napoca și de anul viitor este hotarat sa se mute la Bruxelles. Actualul primar liberal al Clujului, Emil Boc, n-ar mai vrea inca un mandat in 2024, fapt pentru care deja a inceput sa-și aranjeze ploile pentru Bruxelles. Fostul premier…

- Ritmul de lucru pe drumul expres Tureni (DN1) – A3 este unul foarte bun. Lucrarile au debutat in vara acestui an și se vorbește chiar de o varianta in care ar putea fi gata pana la finele anului viitor, termenul maxim preconizat fiind primavara lui 2025. Citește și: Au inceput lucrarile la drumul expres…

- Suporterii U Cluj s-au adunat in fața TVR Cluj și au ”servit” o replica injuraturii de care a avut parte Universitatea Cluj, intr-o animație difurata de postul public, relateaza stiridecluj.ro . ”Este un pamflet, tratați-l ca atare, orice asemanare cu persoane reale, poate fi pur intamplatoare”, scrie…

- In fiecare weekend povestea se repeta. E plin de accidente rutiere pe drumurile din județ cauzate in special de viteza excesiva sau neacordarea de prioritate. Daca mai și ploua e „cadrul perfect” pentru producerea evenimentelor rutiere. Numai duminica au fost o sumedenie de accidente pe Autostrada Transilvania,…

- Incep lucrarile pentru construirea unui drum expres intre DN1 si Autostrada Transilvania, in zona de sud a municipiului Cluj Napoca.Un constructor roman va fi autorul, relateaza Radio Romania Actualitați. Drumul va avea o lungime de 5 kilometri si va fi construit la Tureni.Costa peste 500…