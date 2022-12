Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a inaugurat in stilul propriu Podul Porțelanului, supranumit și ”Podul de Sare”, așa cum a facut și cu Podul Traian. Daca acum cațiva ani s-a pus sub pod pentru a arata ca acesta este facut solid, intr-o demonstrație de PR, acum a cerut sa fie puse pe podul Porțelanului doua basculante…

- La Spitalul Clinic Județean de Urgența Galați a fost pus in funcțiune cel de-al doilea accelerator liniar de particule pentru tratarea cancerului. La eveniment a participat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Marți, 6 decembrie, a fost dubla sarabatoare in comuna Moara. Comunitatea l-a sarbatorit pe Sf. Nicolae dar a ianugurat și noul Camin Cultural din satul Liteni investiție realizata de autoritațile locale. Obiectivul a fost sfințit de un sobor de preoți dupa care a urmat un moment artistic susținut de…

- Oamenii sint cea mai importanta resursa pe care o are sistemul afacerilor interne, iar de pregatirea profesionala a fiecarui specialist din MAI depinde calitatea serviciilor care sint oferite cetațenilor. In acest sens, procesul educațional și formarea profesionala continua trebuie modernizate conform…

- Premierul Nicolae Ciuca si omologul sau ucrainean Denis Smihal au inaugurat un nou punct de trecere a frontierei si al biroului vamal intre Romania si Ucraina. Punctul de trecere a frontierei dintre Vicovul de Sus, din judetul Suceava, si localitatea Krasnoilsk, din Ucraina, este prima trecere de frontiera…

- Podul Porțelanului, supranumit și „Podul de Sare” va fi finalizat in acest an. Boc anunța ca stadiul lucrarilor la proiectul de peste 2,2 mil. euro a ajuns la 70%.„Am verificat șantierul obiectivului de investiții „Pod peste raul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului in municipiul Cluj-Napoca”.…

- Ministrul ungar de Externe si al comertului, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI, citata de Agerpres.

- NTT Data Romania a inaugurat miercuri la Cluj-Napoca Innovation Science Cafe, un laborator pentru studiu și practica destinat studenților cu rezultate excepționale de la linia in limba germana a UBB.