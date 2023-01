Boboteaza: obiceiuri și tradiții. Se sfințesc apele și fetele își visează ursitul Boboteaza: obiceiuri și tradiții. Pe 6 ianuarie, ortodocșii praznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. De Boboteaza, romanii au legate o serie de tradiții și de superstiții, pe care le respecta cu sfințenie. Boboteaza: obiceiuri și tradiții. Ce este Boboteaza Boboteaza face parte din seria celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca faptele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica. De aceea Biserica mai numeste Boboteaza „Aratarea Domnului”, „Dumnezeiasca Aratare” si „Epifania”, aceasta din urma denumire provenind din limba greaca si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

