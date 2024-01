Boboteaza 2024 la Constanta: Traditii pastrate. Carele trase de boi aduse la Arhiepiscopia Tomisului (FOTO +VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, la Constanta, in data de 6 ianuarie, are loc o procesiune religioasa pentru marea sarbatoare a Bobotezei.Punctul de plecare al procesiunii il reprezinta Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel situata pe Str. Arhiepiscopiei.IPS Teodosie va fi prezent la ora 7.45, va…

- Sambata, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: ora 7.45, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta,…

- In aceasta dimineata, de la ora 05.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Dupa Sfanta Liturghie, Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a oficiat slujba de Sfintirea Mare a Apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, organizeaza joi, 4 ianuarie 2024, la ora 11.00, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, o intalnire cu presa pentru o documentare privind pregatirile de Boboteaza.Vineri, 5 ianuarie, de la ora 05.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 4 7 noiembrie 2023 este urmatorul:Sambata, 4 noiembrie, de la ora 7.45, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Strunga, cinstind, anticipat, hramul. Biserica mica a asezamantului monahal este ocrotita de catre Sfintii Arhangheli Mihail si…

- Arhiepiscopia Tomisului a facut public programul Inaltpreasfintitului Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru zilele de 2 si 3 noiembrie 2023 Joi, 2 noiembrie De la ora 6.40, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; De la ora 18.00,…