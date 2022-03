Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea in țara are loc dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor fortelor de mentinere a pacii pentru a se alatura efortului de razboi in tara, a relatat presa ucraineana.Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile…

- Ne pregatim sa platim costul razboiului iresponsabil starnit de Putin. E important sa continuam sa discutam liber despre cum se imparți factura, ca sa nu sufere și mai mult decat acum cei mici, care nu se pot apara. Democrația nu merge cu razboiul. Tocmai pentru ca vreau sa ma mai bucur de orice farama…

- O serie de ucraineni cu experiența in operațiuni de lupta conform legii marțiale sunt eliberați din arest, toate sancțiunile fiind ridicate de la aceștia, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in discursul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…

- „Nu intentionez sa discut cu Putin. El va fi un paria pe scena internationala”, a fost raspunsul lui Biden, intrebat daca are de gand sa discute cu presedintele Rusiei dupa invazia din Ucraina. „Alegerea lui Putin de a face un razboi total nejustificat impotriva Ucrainei va lasa Rusia mai slaba si…

- „Strategia de descurajare” folosita de SUA la adresa Rusiei lui Putin nu a funcționat. Anunțurile repetate cu date ale invaziei nu au oprit invazia. Invazie care, luni seara, deja era o certitudine. De atunci puteau curge contramasurile. Ceea ce nu s-a intamplat. Și a venit atacul. Exista in acest moment…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a pledat joi pentru impunerea de sanctiuni masive impotriva Rusiei in cazul unui atac militar asupra Ucrainei, exprimand preocupari ca Administratia de la Moscova ar putea ameninta chiar si tari membre NATO, conform publicatiei The Hill.…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…