Bobby Păunescu, despre pesta porcină: Mor animalele, le importăm și românul trebuie să plătească de trei ori mai mult „Aș ruga enorm de mult procuratura, organele abilitate sa verifice daca nu cumva exista o legatura intre cei care cresc aceste animale la nivel industrial, importatorii de carne la nivel de masa pentru populație, avand in vedere ca vin sarbatorile, ca exista o legatura. Tocmai de-asta se intampla ce se intampla.La noi se menține treaba asta, nu este singurul stat din lume, s-a mai intamplat, s-a verificat, trebuie doar sa dea un telefon sa verifice cum funcționeaza, sa vada ce legatura este intre importatori, nu proprietarii din Romania, intre cei care vin pentru șase luni sa lucreze aici dintr-o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

