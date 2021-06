Stiri pe aceeasi tema

- 14-15 iunie: 132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, omagiați de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. PROGRAM 14-15 iunie: 132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, omagiați de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. PROGRAM Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga”…

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a povestit pe pagina sa de Facebook de ce distracții au parte astazi copii. El s pus ca din Piața Marii Adunari Naționale, copiii pornesc intr-o calatorie gratuita cu Troleibuzul Turistic pe strazile Capitalei. Pe durata…

- Parinții elevilor pot participa la festivitațile de sfarșit de an școlar, in spații deschise, doar daca sunt vaccinați anti-COVID, au test negativ sau au dovada ca au trecut prin boala Parinții copiilor pot participa la festivitațile de sfarșit de an școlar daca sunt vaccinați anti-COVID, au test negativ…

- Deputatul George Simion a recitat versuri despre care a spus ca sunt ale poetului Mihai Eminescu, dar care au fost scrise de fapt de un poet bacauan obscur pe nume Marian Bamboi, relateaza G4Media .Confuzia a fost facuta in discursul susținut de Simion in plenul Parlamentului, dupa ce premierul Florin…

- Autoritatile marocane au inchis miercuri o ruta folosita de migranti pentru a ajunge in enclava spaniola Ceuta, unde au patruns in ultimele zile peste 8.000 de migranti, dintre care circa 5.600 au fost intre timp returnati de Spania catre Maroc, relateaza agentia EFE. Situatia de partea marocana a frontierei…

- Povestea de dragoste dintre Luceafarul poeziei romanești și cea care i-a inspirat lirica, ii face pe mulți sa treaca pragul Casei Memoriale „Veronica Micle” din Targu Neamț. Ambianța epocii in care și-au trait iubirea, reconstituita fidel prin proiectul expozițional permanent, transmite vizitatorilor…

- Ionela Prodan s-a stins din viața pe 16 aprilie 2018, in urma cu trei ani, dupa o lupta dura cu boala nemiloasa. Artista avea 70 de ani și suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dadeau rezultate. Astazi, fiica ei a mers la mormant și a transmis un mesaj emoționant.…