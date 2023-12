Boala Parkinson ar putea începe în stomac? (2) Dovezile ca boala Parkinson ar putea incepe in intestin cresc, potrivit unuei noi cercetari care arata ca proteine despre care se crede ca joaca un rol cheie in boala se pot raspandi de la tractul gastrointestinal la creier, relateaza The Guardian. Corpul uman produce in mod normal o proteina numita alfa-sinucleina care se gasește, printre alte locuri, in creier in terminațiile celulelor nervoase. Cu toate acestea, forme defectuoase ale acestei proteine care se strang laolalta sunt legate de deteriorarea celulelor nervoase, deterioarea sistemului dopaminergic și de dezvoltarea problemelor legate… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

