Boala oamenilor care lucrează la calculator. Vezi ce este sindromul tunelului carpian Lucrezi prea mult la calculator ziua, la birou, iar seara continui sa stai in fața ecranului fie cu treaba, fie doar navigand pe internet? Ei bine, este foarte posibil sa faci sindromul de tunel carpian. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Tastand prea mult timp la laptop ai riscul de a te confrunta cu apariția furnicaturilor și a amorețelii la nivelul degetelor și a antebrațului. Simptomele acestea debuteaza cu degetul mare și primele doua apoi amorețeala urca spre antebraț. Sindromul de tunel carpian este o afecțiune… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

