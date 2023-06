Boala autoimună de care suferă Alexandra Stan Boala autoimuna de care sufera Alexandra Stan Alexandra Stan se numara printre artistele din Romania care au reușit sa atinga succesul la nivel internațional. Vedeta afișeaza intotdeauna o imagine impecabila și un zambet larg pe chip. De asemenea, Alexandra are o silueta de invidiat, asta in ciuda faptului ca sufera de o boala autoimuna care favorizeaza acumularea de kilograme in plus. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Alexandra Stan (@alexandrastan) Conform click.ro , artista a fost diagnosticata cu tiroidita Hashimoto, o afecțiune autoimuna pe care incearca sa o… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

