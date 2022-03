Stiri pe aceeasi tema

- Xonia, in varsta de 32 de ani, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dupa ce fost diagnosticata cu o boala autoimuna. Pana acum, fosta concurenta de la „Survivor Romania” 2022, a evitat sa dea detalii despre subiectul sensibil din viața ei. „De cand am fost diagnosticata cu o boala autoimuna,…

- Dr. Ionuț Nistor, medic nefrolog din Iași, atrage atenția ca sunt șanse mari ca cei 7.000 de ucraineni care fac dializa sa moara in urmatoarea saptamana fiindca nu au acces la tratamentul care le curața sangele de otrava. „Toate centrele de dializa sunt in orașele mari, nu știu daca toate orașele sunt…

- Caz șocant in Arad! Un baiețel in varsta de numai cinci ani s-a stins din viața, din nefericire. Copilul a luptat pana in ultima clipa cu o boala nemiloasa, insa, din nefericire, se pare ca boala a caștigat lupta. Parinții lui David Alexandru sunt in continuare in stare de șoc și nu le vine sa creada…

- Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra numarului mare de copii care se infecteaza in valul 5 - Omicron, „acum, cand 5% din spitalizarile pentru infectie SARS-CoV-2 in UE și SUA sunt reprezentate de copii. Adica de 4 ori mai mult decat in valurile precedente. Datorita contagiozitații foarte…

- Eugenia Șerban a facut recent declarații, la o emisiune de televiziune, despre starea sa de sanatate din prezent. Actrita s-a luptat cu cancerul in urma cu cativa ani. De asemenea, vedeta a explicat ce a invatat in perioada dificila prin care a trecut. Eugenia Șerban a fost prezenta in emisiunea ”Vorbește…

- Este vorba despre hepatita. Simptomele sale includ oboseala cronica, dureri articulare și pierderi de memorie. In ultimele faze pielea devine galbena, apar iritații ale pielii, dureri stomacale și amețeli.Virusul hepatitei C se transmite prin sange infectat sau prin echipament medical nesterilizat.…

- O tanara in varsta de 27 de ani a murit de cancer, la doar o zi dupa ce a aflat diagnosticul crunt. Chiar cu 24 de ore inainte de a-și da ultima suflare a aflat ca este, de fapt, diagnosticata cu cancer, in ultimul stadiu. Tanara visa sa ajunga un model de succes. Iata care a fost reacția medicilor!