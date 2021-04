Modificarea de catre Guvern a legislatiei muncii prin eliminarea obligatiei microintreprinderilor de a intocmi in scris fisa postului pentru angajati modifica statutul a milioane de cetateni din angajati in sclavi, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Blocul National Sindical.



"Intr-un dispret suveran fata de Constitutie cat si fata de statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, Guvernul, cuprins de un delir legislativ, adopta in sedinta din 28 aprilie 2021 doua acte normative care vor genera probleme uriase in materia relatiilor de munca si vor afecta drepturile…