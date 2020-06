Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF), organizație profesionala, independenta, neguvernamentala considera piața de capital drept unul dintre motoarele de baza ale dezvoltarii economiei, oferind companiilor acces la finanțari durabile și populației soluții pentru investiții și economisire inteligenta.…

- Potrivit ministrului, in ultimele doua luni si jumatate au putut fi constatate o serie de probleme ale sistemului de sanatate, precum: politizarea, managementul, legislatia, inexistenta unei politici investitionale coerente si politica medicamentului. In urma celor menționate Nelu Tataru considera ca…

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 16% fata de 2017 si a depasit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin.

- In ultimele trei luni, in Romania s-au intors aproape 1,3 milioane de romani, a declarat premierul Ludovic Orban,luni seara, intr-o conferinta de presa. potrivit acestuia intre 300.000 si 350.000 de cetatenei isi cauta un loc de munca, existand riscul de crestere a somajului la...

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, intr-o conferinta de presa, ca din februarie pana in prezent, aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara."Din 23 februarie, in Romania s-au intors 1.279.000 de cetateni, cei mai multi din tari europene cu un numar mare de cazuri de infectare",…

- Piața muncii din Romania a intrat in picaj imediat dupa raspandirea epidemiei de coronavirus și sute de mii de angajați au ramas fara joburi sau au fost trimiși in șomaj tehnic . Dar sunt și vești bune din partea mediului privat, susțin specialiștii...

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- Organizația Internaționala a Muncii a anunțat ca vor fi pierdute 25 de milioane de locuri de munca, in timp ce economiștii estimeaza ca șomajul va crește cu 4,6% in SUA și cu 8,3% in zona euro pana la sfarșitul anului viitor, sunt concluziile unei analize publicate de “Bloomberg”. Potrivit “Bloomberg”,…