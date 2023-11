Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, vrea sa informeze comunitatea internaționala, inclusiv Parlamentul European, despre situația Tezaurului Romaniei, trimis in Rusia in Primul Razboi Mondial și pe care Rusia nu l-a mai restituit. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a redeschis…

- Tezaurul Romaniei de la Moscova este o necunoscuta in acest moment la nivel european – este declarația facuta de Mugur Isarescu. Guvernatorul Bancii Naționale susține ca va susține demersul europarlamentarului Eugen Tomac la Bruxelles pentru recuperarea aurului. Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei,…

