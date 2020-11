BNR trage Guvernul de mânecă: Facilitățile fiscale din pandemie ADÂNCESC DEFICITUL bugetar BNR atrage atentia ca o parte a masurilor de sprijin economic, in pofida beneficiilor sociale evidente, ar putea conduce la majorari suplimentare ale deficitului bugetar si crede ca, din aceasta perspectiva, se impune demararea intr-un orizont relativ scurt de timp a unei consolidari bugetare, conform Mediafax. „Debutul acesteia, precum si masurile de corectie sunt grevate insa de un grad ridicat de incertitudine, inclusiv din perspectiva gradului de neutralitate a setului specific de masuri adoptate asupra activitatii economice”, se arata in Raportul privind inflatia publicat vineri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

