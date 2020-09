BNR: Sistemul financiar are resurse să susțină relansarea economie

Sistemul financiar din Romania are resurse sa reziste si sa contribuie la sustinerea efortului de relansare economica, dar acest lucru nu este suficient, a declarat, intr-o dezbatere de specialitate, Leonardo Badea, viceguvernator Banca Nationala a Romania (BNR). “Putem spune ca, in acest moment, la nivelul sistemului bancar din Romania avem o rata a fondurilor proprii totale de 22,8%, la finalul lunii iunie 2020, fata de 18,3% media UE care era in martie 2020. Rata fondurilor proprii de nivel 1 era de 20,7% fata de 15,8%, media europeana”, a declarat Lornardo Badea la dezbaterea „Upgrade Romania…