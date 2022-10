Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei a decis sa nu organizeze o sedinta de urgenta pentru a stabili noi rate, dar a spus ca le va modifica ”cu cat va fi nevoie” atunci cand se va intruni in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in momentul in care Ministerul Finantelor a a anuntat ca va stabili planuri de reducere a datoriilor…

- • 1 august – Euro atinge cursul maxim al lunii, fata de leu: 4,9287 lei, potrivit cifrelor BNR. – BNR anunta ca, la data de 31 iulie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la 42.768 de milioane de euro, fata de 42.033 milioane de euro la 30 iunie 2022. Nivelul rezervei de aur…

- La 31 august 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 42.851 milioane euro, fața de 42.768 milioane euro la 31 iulie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2.878 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valutaconstituite…

- • 1 iulie – BNR anunta ca, la data de 30 iunie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la 42.033 de milioane de euro, fata de 40.920 milioane de euro la 31 mai 2022. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii iulie, la nivelul de 42,768 miliarde de euro, in crestere cu 1,74%, fata de 42,033 miliarde de euro inregistrate la 30 iunie 2022, informeaza BNR. In cursul lunii iulie au avut loc intrari de 3,315 miliarde de euro, reprezentand:…

