- Numarul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2023, de 21.078.127 de unitati, in crestere cu 442.781 carduri, comparativ cu sfarsitul anului trecut, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dintre acestea, 20.958.154 aveau functie de numerar, cu 388.146 mai multe in…

- Romania a inregistrat o creștere de 86% a numarului de proiecte ISD in 2022, ceea ce o situeaza pe locul al cincisprezecelea in randul celor mai atractive destinații europene pentru investiții, in urcare cu șapte locuri fața de anul precedent, se arata in studiul de atractivitate realizat anual de una…

- Volumul vanzarilor raportat de agentia de turism Eximtur va depasi 48 de milioane de euro in acest an, in crestere cu 20% fata de anul 2022, conform datelor publicate, vineri, de companie, informeaza Agerpres.Calatoriile de agrement au generat 63% din totalul vanzarilor estimate in 2023, iar segmentul…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania anunta ca cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza asigurarilor dedicate companiilor au insumat peste 117,3 milioane lei (23,8 milioane euro), in crestere cu 9% fata de valoarea…

- ”Cifra de afaceri a companiei Antibiotice obtinuta din piata interna si pietele internationale in primele 9 luni ale anului 2023 a inregistrat valoarea de 463,4 milioane lei, in crestere cu 28% comparativ cu 362,6 milioane lei, nivelul atins in perioada similara a anului 2022. Profit net generat de…

- Intr-un comunicat de presa difuzat luni seara, grupul bancar italian a informat ca, dupa mai multe luni de negocieri, a semnat un acord de preluare a First Bank, fara a dezvalui termenii financiari ai tranzactiei.Cu toate acestea, o sursa din apropierea tranzactiei a dezvaluit ca Intesa a platit 130…

- In cadrul dezbaterii ”Asigurarile complementare, soluția ca pacientul roman sa fie pacient european in Romania” organizata de DC News, Președintele Institutului de Studii Financiare, domnul Valentin Ionescu, a declarat: Asigurarea de sanatate te ajuta inainte, dar și dupa ce apare o problema de sanatate…