Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul utilizeaza ca suport un alt virus mai putin virulent, transformat pentru a-i adauga instructiuni genetice de la o parte a virusului responsabil pentru COVID-19. Odata ajuns in celule, se produce o proteina tipica SARS-CoV-2, educand sistemul imunitar sa o recunoasca.Potrivit testelor clinice,…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020, specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 951,4 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 31 de luni, la un randament mediu de 1,99% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Citește și: DECIZIE…

- Romania a contractat in jur de 20 de milioane de doze de vaccin BioNTech Pfizer, iar pana la sfarsitul lui martie ar trebui sa soseasca in jur de 2,5 milioane de doze, a anuntat, vineri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. ‘Pana in momentul de fata, exista doua companii care au aprobat…

- Florin Cițu: "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin. Totusi, datele arata clar ca Romania este printre tarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie. Continuam in acelasi ritm si pastram obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de romani, cu ambele doze,…

- Franta este pe drumul cel bun pentru a-si atinge tinta de vaccinare a 1 milion de persoane impotriva COVID-19 pana la sfarsitul lunii ianuarie si are suficiente doze pentru a creste totalul la 2,4 milioane de persoane vaccinate pana la sfarsitul lunii februarie, a declarat luni ministrul sanatatii…

- Într-un interviu recent acordat HotNews.ro în cadrul unui proiect de educație financiara, Calin Meteș, vicepreședinte al Franklin Templeton Investment în România spunea ca în lume sunt obligațiuni care continua sa produca efecte pentru investitori chiar și dupa sute de…

- Germania a injectat in primele doua zile ale campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 aproape 42.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech, estimand ca pana pe 31 decembrie vor fi distribuite in total circa 1,3 milioane de doze din acest vaccin catre cele 440 centre de vaccinare create in aceasta…