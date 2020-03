Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, recomandarile vin in contextul demersurilor intreprinse de autoritatile italiene in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu corovanirus. Lucratorii cu contracte de munca in derulare - persoanele care au un contract de munca in derulare…

- Presedintele PNL Caras-Severin, Ion Marcel Vela, ministru al Afacerilor Interne, a declarat ca, in cazul in care guvernul premierului desemnat nu va fi votat si va fi boicotat de catre PSD, romanii isi vor dori alegeri anticipate. "Exista doua variante, ambele posibile: Guvernul premierului desemnat,…

- In cele doua zile de cand numarul celor infectați cu coronavirus a crescut alarmant in Italia, romanii care traiesc aici au incercat sa gaseasca soluții pentru a se feri de virusul care a infectat 52 de persoane in Italia și a ucis alte doua. In prezent, in Italia, sunt peste un milion și jumatate de…

- Cetațenii români au fost aduși cu un avion militar, în condiții speciale. În urmatoarele doua saptamâni, ei vor fi izolați, ținuți în carantina într-un loc pe care autoritațile nu l-au dezvaluit. „Aeronava, configurata pentru misiuni de evacuare…

- Moneda nationala s-a apreciat in ultimele zile pentru ca un vanzator important a vandut mai multa valuta si asta a dus la intarirea leului, a explicat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa. "Cred ca, in primul rand, trebuie inteles ca piata valutara…

- CARAS-SEVERIN – Asta ne-a declarat senatorul PSD, Ioan Narcis Chisalita, dupa ce motiunea de cenzura a PSD a trecut! Mai mult, Chisalita sustine ca romanii au nevoie de predictibilitate și stabilitate in ceea ce privește asigurarea salariilor, pensiilor, realizarea investițiilor, programe de suport…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi...

- In anul 2020, romanii vor avea 16 zile libere legale, sarbatorile pascale urmand sa aiba loc pe 19 si 20 aprilie, potrivit Codului Muncii. Recent, Guvernul a stabilit zi libera si in 3 ianuarie, prin exceptie, doar pentru 2020, fata de cele prevazute de Codul Muncii.