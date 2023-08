BNR laudă Ordonanța care încă n-a fost adopată De saptamani bune se vorbește de o OUG cu masurile fiscale ale guvernului Ciolacu. Chiar daca nu a fost adoptat, actul normativ e laudat de membrii Cabinetului Ciolacu. Implementarea pachetului de masuri fiscal-bugetare aflate in discuție, dar neadoptate deocamdata, ar fi de natura sa accentueze corecția deficitului de cont curent, odata cu reducerea celui bugetar, cu repercusiuni favorabile inclusiv asupra costurilor de finanțare a economiei și a comportamentului cursului de schimb al leului, dezvaluie Minuta ședinței de politica monetara a Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

