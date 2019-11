BNR lansează o nouă monedă de 10 lei. Legătura cu Universitatea de Vest din Timişoara Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta cladirea Universitatii de Vest din Timisoara, inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', stema Romaniei, valoarea nominala '10 LEI' si anul de emisiune '2019'.



Reversul monedei prezinta aula Universitatii de Vest din Timisoara, inscriptiile in arc de cerc 'UNIVERSITATEA DE VEST' si 'TIMISOARA', sigla 'UVT', anii '1944-2019' si numarul de ani aniversat ,,75 ANI'. Monedele din argint, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

