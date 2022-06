BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai cu 0,1% faţă de luna anterioară, până la 481,079 miliarde lei Creditul guvernamental a inregistrat o scadere in luna mai 2022 cu 0,9% fata de luna aprilie 2022, pana la 163,631 miliarde lei. In raport cu mai 2021, acesta a crescut cu 1,7 (-11,2% in termeni reali). ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna mai 2022 cu 0,1% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 481,079 miliarde lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 10,4% (-3,6% in termeni reali). Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 62,7% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,5% fata de luna aprilie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externa totala a scazut cu 66 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 94,399 miliarde euro la 30 aprilie 2022 (70,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2,8% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 20,70 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna aprilie 2022 cu 0,4% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 480,615 miliarde lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 10,9% (-2,5% in termeni reali). Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere…

- ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria externa totala a crescut cu 721 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,516 miliarde euro la 31 martie 2022 (71,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna martie 2022 cu 1,6% fata de februarie 2022 (-0,3% in termeni reali), pana la nivelul de 336,132 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 72,7% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9%,…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 532 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,341 miliarde euro la 28 februarie 2022 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,2% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021, comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020, dar a scazut cu 0,1% in termeni reali, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al institutiei publicat…

- Produsul Intern Brut (PIB) - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul patru 2021 a fost de 305,569 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul trei 2021 si in crestere cu 3,9% fata de trimestrul patru 2020.Potrivit INS, ca serie bruta, PIB-ul…