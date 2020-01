Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudinile ce decurg din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, precum si riscurile astfel induse sunt deosebit de mari, in contextul in care consolidarea fiscala devine dificil de realizat intr-un an electoral si in conditiile in care pensiile sunt asteptate sa creasca semnificativ,…

- Guvernatorul BNR atrage atentia asupra cresterilor pensiilor. Actuala lege a pensiilor prevede o crestere a punctului de pensie cu 40%, din septembrie 2020.Isarescu atrage atentia ca economia este asteptata sa creasca cu doar 4%. ”Pensiile trebuie sa creasca, dar problema este procentul…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Ministrul Finanțelor Publice Florin Cițu i-a asigurat pe miniștrii de finanțe in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (Ecofin), reunit la Bruxelles pe 5 decembrie, ca a identificat pachetul de masuri necesare și potrivite realizarii unei consolidari fiscale durabile in Romania,…

- Orban și Cițu se intalnesc cu guvernatorul BNR Premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante, Florin Citu, vor avea vineri, la ora 14,00, o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. BNR urmeaza sa prezinte vineri, la ora 11,00, raportul trimestrial asupra inflatiei. …

