Stiri pe aceeasi tema

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2021 o crestere de 4,6%, conform noilor previziuni publicate marti, Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 6% in acest an. De asemenea, FMI si-a imbunatatit si estimarile pentru 2022, pana la un avans de 4,8%, fata…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,14% din PIB, în primele doua luni din acest an, mult mai mare decât cel din perioada similara a anului trecut, când era de 0,79%. Ca valoare, acesta se ridica la peste 12,7 miliarde lei.Conform Ministerului Finanțelor,…

- "Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 8 puncte), evolutia datorandu-se ambelor componente ale acestuia. Este a treia luna consecutiva…

- Deși situația actuala nu a fost prielnica pentru anumite domenii de activitate și pentru unele companii, Lenovo a avut o creștere a veniturilor din trimestrul trei (octombrie-decembrie 2020) al acestui an fiscal, ajungand la suma de 17,2 miliarde de dolari, cu 22% mai mult decat aceeași perioada a anului…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a scazut in primele noua luni de anul trecut cu 5% pe serie bruta și cu 4,5% pe serie ajustata sezonier fața de același interval din anul 2019, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Trimestrul al treilea a consemnat o scadere de 5,7% fața de aceeași…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, astazi, de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres. In aceasta marja de crestere,…

