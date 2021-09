Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare de protest. Prin prezenta va comunicam nemultumirea fata de modificarile care sunt propuse prin Ordonanta de urgenta la Legea nr.422/2001 privind protectia monumentelor istorice si solicitam retragerea acestui proiect. Motivele pentru care nu suntem de acord cu modificarile aduse sunt: ...

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

- In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara "Colibri" din municipiul Constanta. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, avand in vedere prevederile art. 24 alin. 3 lit. c si d din Ordonanta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca in ceea ce priveste infiintarea Agentiei pentru Investitii in Sanatate, Coalitia a convenit sa creeze cadrul legal prin includerea unei prevederi in legea de abilitare a Guvernului, pentru ca Executivul sa poata da o ordonanta in acest sens in vacanta parlamentara.…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Seful statului arata…

- Legea coplatii in sanatate, adusa in discutie in 2019, insa amanata in urma criticilor din partea specialistilor din sistemul sanitar, este pe ordinea de proiecte care vor fi dezbatute miercuri de Guvern. Pproiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) prevede ca de la 1 iulie ar urma sa fie reglementata…

- Legea ce aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 197/2020, ce prevede norme ale implicarii rezidentilor si studentilor la medicina in ingrijirea pacientilor cu COVID-19, a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit OUG, prin derogare, in perioada instituirii starii de alerta,…