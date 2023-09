Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda de argint care marcheaza 150 de ani de la nașterea renumitului arhitect și restaurator roman Petre Antonescu. BNR a pus in circulație, de astazi, o noua moneda de argint, marcand astfel 150 de ani de la nașterea arhitectului roman Petre Antonescu, creatorul celebrului Arc de Triumf din Capitala. Pe avers, noua moneda are incrustat Arcul de Triumf din București, inscripția „ROMANIA” in arc de cerc, anul de emisiune „2023″, stema Romaniei și valoarea nominala „10 LEI”. Pe reversul monedei este incrustat portretul și numele lui…