BMW, vânzări și profit peste așteptări Vanzarile Bayerische Motoren Werke (BMW) in octombrie sunt peste asteptari, iar cele din noiembrie au avut un start bun, a anuntat directorul financiar Nicolas Peter, adaugand ca se asteapta ca firma sa atinga in 2021 limita superioara a estimarilor privind marja de profit la divizia auto, intre 9,5% si 10,5%, transmite Reuters . Este putin probabil ca astfel de marje de profit sa dureze, desi atenuarea perturbarilor din lanturile de aprovizionare in semestrul doi din 2022 ar putea stimula cresterea, a apreciat Nicolas Peter la o intalnire cu jurnalistii, la Frankfurt. “As fi dezamagit daca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

