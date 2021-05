BMW susține că peste 50% dintre mașinile vândute de companie până în 2030 vor fi electrice Deși pana acum nu a anunțat o ținta in cazul vanzarii de mașini electrice, BMW Group și-a anunțat intenția de a evita emisii de peste 200 de milioane de tone de CO2 pana in 2030. De asemenea, compania mizeaza ca pana in același an sa aiba jumatate dintre vanzari acoperite de mașinile electrice. Pentru a realiza economiile anunțate de 200 de milioane de tone de CO2, compania vrea sa reduca amprenta de CO2 a vehiculelor sale pe parcursul intregului ciclu de viața, de la extracția și producția materiei prime pana la faza de utilizare și reciclarea la sfarșitul ciclului de viața. O componenta importanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

