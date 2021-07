BMW reduce producţia din cauza deficitului de semiconductori / Următoarele victime- producătorii de smartphone-uri Deficitul global de microcipuri a fortat Bayerische Motoren Werke (BMW) sa opreasca temporar productia la fabrica sa din Regensburg, în sudul Germaniei, a anuntat duminica un purtator de cuvânt al producatorului auto, transmit DPA și Agerpres. Planul prevede oprirea productiei timp de o saptamâna, începând din 26 iulie. Din 2 august va intra în vigoare o saptamâna de vacanta, astfel încât productia va fi reluata din 9 august.



