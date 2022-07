BMW include microtranzacţii pe maşinile sale: 18 dolari pe lună pentru scaune încălzite Ne-am obisnuit sa auzim de loot box-uri si NFT-uri in jocuri, de microtranzactii si alte gimmickuri care scot bani de la gameri, dar cum vi s-ar parea sa aveti asta pe un automobil? Nu e vorba despre Tesla asa cum credeati, ci chiar despre BMW, care cere 18 dolari pe luna daca vrei scaune incalzite. Stim ca poti plati in plus pentru climatizare, scaune incalzite la achizitionarea unei masini sau pentru un serviciu ca iDrive, dar abonament la incalzire? Asta e ceva nou. BMW ofera abonamente de acest tip in Coreea de Sud, oferta viralizandu-se rapid pe Internet. Ce e drept chestiunea nu e chiar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

