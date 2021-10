Stiri pe aceeasi tema

- Au scapat ca prin urechile acului. Un automobil in care se aflau un barbat de 65 de ani si doi copii minori s-a rasturnat intr-o curba periculoasa, dupa ce s-a izbit violent de o alta masina. Accidentul s-a produs duminica, in apropierea localitatii Miciurin, din raionul Drochia.

- Imediat dupa explozie, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat pe camp.Șoferul, care se afla singur in mașina, a scapat ca prin minune.Barbatul de 30 de ani, de naționalitate bulgara, a reușit sa iasa din mașina avariata. O echipa medicala l-a consultat la fața locului, iar barbatul a refuzat…

- Am vorbit nu demult despre cutia de viteze manuala, ce este, cum funcționeaza și cum iți poți da seama ca s-a defectat. O componenta importanta a sistemului de transmisie este ambreiajul care, ca orice dispozitiv mecanic, mai devreme sau mai tarziu va ceda.Se poate intampla, insa, ca ambreiajul sa cedeze…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…

- Doua fetițe, de un an și jumatate și trei ani, au fost ranite dupa ce un șofer a intrat cu mașina în casa lor și zidul s-a darâmat peste ele. Tânarul de 19 ani aflat la volan nu avea permis de conducere și circula cu viteza foarte mare. Din aceasta cauza a derapat și a ajuns în…

- Un autoturism marca BMW, negru, a fost facut praf intr-un accident rutier produs sambata noaptea in satul Slobozia, comuna Voinesti. In masina se afla doar soferul, Andrei Sandu, in varsta de 19-20 de ani. Tanarul era din comuna si avea permisul luat de maxim 1 an. Baiatul conducea cu viteza pe un drum…

- In urma impactului, unul dintre autoturisme, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat si a ramas cu rotile in sus.Cei doi conducatori auto au fost raniti usor si dusi la spital pentru ingrijiri.Vinovata de cele intamplate ar fi o soferita de 32 de ani, care nu ar fi acordat prioritate intr-o intersectie,…

- Un tanar din Galați care a comis in doar cateva secunde cinci infracțiuni a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile, informeaza TVR . Luni seara, a baut, și, fara sa aiba permis de conducere, s-a urcat la volanul unei mașini cu numere false de inmatriculare. Și-a luat inca doi prieteni…