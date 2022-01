Stiri pe aceeasi tema

- Conceptul Blue Monday a aparut prima data in 2005 intr-un comunicat de presa al companiei britanice de turism Sky Travel, in cadrul unei actiuni de PR. O formula a psihologului Cliff Arnall indica a treia zi de luni din ianuarie ca fiind cea mai sumbra din an. Formula lui Arnall ia in considerare mai…

- Liderii PSD-PNL-UDMR decid ce modificari vor face in aceasta saptamana astfel incat certificatul verde la locul de munca sa fie introdus in Romania pana la Craciun. Sedința din seara aceasta ar trebui sa tranșeze problema certificatului verde la locul de munca, atat pentru cei care lucreaza la stat,…

- Targul de Craciun din orasul Craiova, Romania, a fost inclus in topul celor mai frumoase din Europa de site-ul de turism EuropeanBestDestinations.com. Internauții iși pot da votul pentru locul preferat o data pe zi, pana in 10 decembrie.

- Multe colete care vin din strainatate se blocheaza la Poșta. In cazul in care ați comandat un cadou pentru Craciun de peste hotare trebuie sa luați in calcul ca pachetul ar putea ajunge la dumneavoastra cu intarziere. Oamenii se plang ca așteapta chiar și cateva saptamani pentru a-și primi coletele…

- Targul de Craciun se va organiza in acest an in centrul municipiului Suceava, accesul fiind permis in baza certificatului verde, a declarat, miercuri, primarul Ion Lungu, arata Agerpres. Dupa o pauza de un an, sucevenii se vor putea bucura de cumparaturi de la mesteri populari, prezentate…

- Medicul Octavian Jurma spune ca cel tarziu saptamana viitoare incidența cazurilor de Covid in Romania va cobori sub 3 la mie. El susține ca multa lume deja se uita la targuri de Craciun, dar ca este prematur pentru ca „am avut astazi 400 de decese”. „Am coborat așa cum ne așteptam sub 5.000…