- Societatea de transport local OTL invita oradenii si turistii, sambata, 22 mai, la plimbari de agrement cu autobuzul Cabrio decapotabil si cu tramvaiul de epoca. "Noi am primit acest tramvai vechi, construit la inceputul secolului XX, ca donatie de la firma Siemens Austria. El a functionat mult timp…

- La ZIUA LIVE am discutat cu reprezentantii Asociatiei Corina Martin, presedinte de onoare si Egevit Aslan, presedintele asociatiei RESTO Campania "Membru RESTO Locatie Sigura Noi ne am vaccinat ldquo;, care si a dorit sa transmita un semnal de siguranta si incredere clientilor si turistilor de pe litoralul…

- Mercusys le ofera utilizatorilor, cu ocazia Paștelui, mai multe opțiuni de cadouri pentru prieteni și familie, lansand o campanie de reduceri speciale la echipamente de rețelistica. Mercusys: Sistem Mesh pentru acoperire mai mare Pentru o reuniune online de Paște, alaturi de familie și prieteni, conexiunea…

- Reprezentantii ABADL ii invita pe cei peste 100 de operatori de plaja care au contracte de inchiriere pe sectoarele din Navodari si Mamaia in vederea semnarii actelor aditionale, prin care se va modifica valoarea chiriei corespunzatoare cu lipsa de folosinta a sectoarelor de plaja Potrivit notificarilor…

- Blue Air va lansa, incepand cu data de 23 aprilie 2021, zboruri directe intre Suceava si Bucuresti Otopeni, introducand trei curse saptamanale, acestea fiind deja disponibile pentru rezervare, cu preturi incepand de la 19,99 euro/segment. Conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES, toate…

- Blue Air lanseaza primul serviciu ultra low-cost direct intre Iasi si Londra Heathrow Terminalul 2, introducand trei zboruri pe saptamana incepand cu 18 mai 2021, a anuntat vineri compania. Zborurile sunt deja disponibile pentru rezervare, cu preturi incepand de la 9,99 euro/segment, si toate rezervarile…

- Blue Air lanseaza 40 de rute noi in programul de vara 2021, respectiv in perioada 28 martie – 30 octombrie, si anunta reduceri de 35% la toate zborurile pe aceste destinatii, a anuntat vineri operatorul aerian low-cost. Oferta este valabila in perioada 12 – 14 martie 2021, pentru toate zborurile cu…