Operatorul aerian Blue Air anunta derularea unei campanii promotionale "Valentine Sale", in urmatoarele doua zile, in care pot fi achizitionate doua bilete de avion la pret de unul. "Pentru toti cei care iubesc zborul si calatoriile si pentru toti indragostitii care se pregatesc sa sarbatoreasca 'Ziua Indragostitilor', Blue Air desfasoara in perioada 19 - 20 ianuarie campania Valentine Sale: 2 bilete la pret de 1. Pe parcursul desfasurarii campaniei, clientii Blue Air se bucura de oferta 2 la pret de 1, la fiecare bilet de avion achizitionat primind inca un bilet gratuit. In plus, pasagerii…