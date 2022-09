Stiri pe aceeasi tema

- Compania Blue Air a confirmat faptul ca poprirea de pe conturile sale bancare a fost ridicata și anunța ca va relua zborurile. „Poprirea a fost ridicata și zborurile vor fi reluate; am beneficiat de sprijinul AFM, in special cel al domnului președinte Dobre”, afirma Blue Air intr-un comunicat transmis…

- Reprezentanții companiei WhatsApp ii asigura pe toți utilizatorii de iPhone și Android ca mesajele lor sunt 100% criptate. WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end. Criptarea end-to-end este o metoda de comunicare securizata. Acest lucru inseamna ca mesajele sunt vizualizate doar de destinatari…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), autoritatea de reglementare in acest sector, a anuntat la jumatatea lui iunie ca a inceput sa examineze aceasta noua versiune a vaccinului, menita sa tinteasca atat tulpina originala a SARS-CoV-2, cat si varianta omicron – ale carei noi subvariante au antrenat…

- Producatorii Industriali de Medicamente din Romania, reuniti in patronatul PRIMER, solicita Comisiei Europene ca in cazul in care se va pune problema restrictionarii sau rationalizarii catre industrie a aprovizionarii cu gaz, sa se faca o exceptie in cazul producatorilor de medicamente. In lipsa gazului…

- Alerta la una dintre cele mai celebre fabrici de ciocolata. Cea mai mare fabrica de ciocolata din Belgia și totodata cea mai mare din lume s-a inchis. Potrivit CNN , fabrica de ciocolata a fost inchisa dupa ce a descoperit salmonella intr-un lot de producție. Este vorba despre producatorul elvețian…