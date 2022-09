Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Patu, a confirmat miercuri, la Parlament, ca a fost inregistrata la institutia pe care o conduce o sesizare referitoare la compania Blue Air. „A fost inregistrata o sesizare, despre obiectul ei in acest moment nu va pot da mai multe detalii. Nu s-a inceput urmarirea penala in rem. Nu […] The post Blue Air a ajuns "pe mana" DIICOT. Conturile companiei au fost deblocate! first appeared on Ziarul National .