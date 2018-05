CSŞ 1 Timişoara este fruncea!

Cu o zestre de 15 medalii de aur, opt de argint şi şapte de bronz, echipa de înot a CSŞ 1 Timişoara a încheiat Campionatul Naţional Şcolar, desfăşurat la Reşiţa, pe prima poziţie în clasamentul cluburilor...