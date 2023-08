Stiri pe aceeasi tema

- ​Foxconn, cel mai mare producator mondial de electronice, s-a extins mult in India in ultimul deceniu, in ideea de a crea acolo o alternativa viabila la China, dar tot producția din China ramane de baza, din mai multe motive, scrie Financial Times.

- In ciuda problemelor de productie avute in cazul versiunilor Pro, cel putin unele din modelele care vor compune seria de smartphone-uri iPhone 15 vor putea fi cumparate din 22 septembrie. Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul…

- Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul companiei citate de Bloomberg. Aceleasi surse dau ca sigura data de 22 septembrie pentru inceputul disponibilitatii seriei iPhone 15. Nu este clar, insa, daca toate sau doar unele din…

- Seria iPhone 15 ar urma sa faca un nou salt catre tehnologia de ultima ora, anunta compania Apple. Iata cum ar urma sa arate modelele iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max, dar si ce performante tehnice ar urma sa aiba. In plus, intreaga serie iPhone 15 va fi dotata cu USB-C . Apple va folosi anul acesta…

- Conform informațiilor furnizate de Bloomberg News, Grupul american Apple a solicitat furnizorilor sa produca aproximativ 85 de milioane de telefoane iPhone 15 in cursul acestui an, o cifra comparabila cu cea din anul trecut. Impactul evoluției afacerilor Apple, cea mai valoroasa companie din lume, are…

- Presa din China, care citeaza surse anonime din cadrul Foxconn, sustine ca Apple va folosi baterii mai mari decat anul trecut pe toate modelele din cadrul seriei iPhone 15. iPhone 15 va avea o baterie de 3,877mAh (de la 3,279mAh). iPhone 15 Plus va trece la o baterie de 4,912mAh (de la 4,325mAh). iPhone…

- Navele incarcate cu carbunele care nu mai este dorit in Europa ajung in Asia, unde companiile de utilitati fac stocuri de carbune pe fondul cresterii temperaturilor inainte de venirea verii, scrie Bloomberg.

- Romania, dar si Europa, au pierdut batalia cu China pe anumite segmente, cum ar fi productia de baterii, insa incercam sa recuperam acest decalaj, a afirmat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, la o conferinta."Spuneati foarte bine de acea provocare, China. Cum reusim sa avem o abordare echilibrata…