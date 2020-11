Bloomberg: Dezinformarea amenință alte alegeri, după încheierea votului în SUA Închiderea urnelor în SUA va anunța inevitabil începerea investigațiilor 'post-mortem' cu privire la rolurile pe care le-au jucat Facebook, Twitter și YouTube Alphabet în alegeri. Problema acestor investigații ulterioare este ca, prin definiție, sugereaza ca problema este moarta. Dar, în timp ce alegerile prezidențiale din SUA se vor fi încheiat, probabil, pentru urmatorii patru ani, alte zeci de alegeri naționale - din Belize pâna în Myanmar, din Nigeria pâna în România - vor avea loc anul acesta. Astfel, scrie Bloomberg,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

