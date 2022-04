Bloomberg: „Debordând de vaccinuri anti-Covid, România se confruntă cu probleme” Sub titlul ”Debordand de vaccinuri anti-Covid, Romania se confrunta cu probleme de depozitare”, Bloomberg scrie despre eforturile autoritaților de a ”gasi spații de depozitare pentru milioane de doze de vaccin anti-Covid pe care nu le-a folosit, deși este programata sosirea de noi doze in acest an”. ”Pe masura ce pandemia se reduce in intensitate și multe țari ridica restricțiile, cererea de vaccinuri scade”, explica Bloomberg, relatand ca ”Romania a discutat problema cu Comisia Europeana, potrivit ministrului Rafila”. Bloomberg iși incheie articolul cu declarațiile ministrului roman al sanatații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

