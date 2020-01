Bloomberg: Campaniile antisinucidere ar putea reduce rata mortalităţii în SUA în următorul deceniu Îmbunatatirea metodelor de prevenire a sinuciderilor au cel mai mare potential de a salva vieti în urmatorul deceniu, în contextul înmultirii cazurilor de acest fel în Statele Unite, informeaza agentia Bloomberg, citata de Mediafax.



Care este succesul major ce ar putea salva cele mai multe vieti în SUA în urmatorii zece ani? În anii 2020, cercetarile medicale probabil vor avansa în contracararea unor factori majori de deces precum bolile cardiace si cancerul. Dar cel mai mare potential de a salva vieti ar putea fi modalitatile de prevenire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de coronavirus provenind din China a fost depistat în SUA, în apropiere de orașul Seattle, au anunțat marți autoritațile sanitare americane, potrivit AFP.Anterior, și postul de televiziune CNN a anunțat, citând surse din cadrul Centrului american pentru Controlul…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, a declarat ca nu va accepta sa fie audiat in Senat in cadrul procedurii pentru demiterea presedintelui Donald Trump, informeaza Bloomberg, preluat de Mediafax.

- FUMIGENE DE WEEKEND (117) FUMIGENE DE WEEKEND (117) “Fiecare om care se simte bine e de fapt un bolnav care se neglijeaza” spunea Jules Romains. Afirmație cu atat mai actuala cu cat industria farma și asociațiile ei, gen ARPIM “se dau de ceasul morții” (vorba vine) ca Romania cheltuie cel mai puțin…

- Rezerva Federala din SUA (Fed) a decis, miercuri dupa-amiaza, mentinerea actualei rate a dobanzii de politica monetara, semnaland ca ar putea sa nu existe modificari in 2020, dat fiind ca va fi an electoral iar starea economiei este solida, relateaza agentia de presa Bloomberg, potrivit Mediafax."Comisia…

- Paul Volker, fost presedinte al Rezervei Federale din Statele Unite (Fed), a decedat la varsta de 92 de ani, informeaza cotidianul The New York Times si agentia Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Liderul PSD,despre eliminarea pensiilor speciale: Ori e desființatare la toata lumea, ori…

- Statele Unite si China se apropie de initierea primei etape a unui acord comercial bilateral, a spus marti seara presedintele american, Donald Trump, citat de agentia de presa Bloomberg, potrivit digi24.ro.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a amanat pentru anul viitor licitatia pentru acordarea licentelor 5G, care era programata sa aiba loc pana la sfarsitul acestui an. Conducerea Autoritatii a explicat, ieri, intr-o conferinta, ca Guvernul nu a implementat setul…