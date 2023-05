Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea continua campania de donare de sange BLOOD NETWORK, care la acest final de saptamana va ajunge in Targu Mureș. Cei care doresc sa doneze sange la caravana mobila sunt așteptați sambata, 20 mai, și duminica, 21 mai, intre orele 8:00 și 14:00 in parcarea…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania. De azi incepe Blood Networking, ediția a IX-a. AFLA ce trebuie sa faci pentru a intra gratuit la cele doua festivaluri, in urma donarii de sange. Blood Network a ajuns la a 9-a…

- Donatorii de sange primesc un bilet la UNTOLD. Cand va avea lor acțiunea la Timișoara. In fiecare an, muzica da viața cu ocazia campaniei de donare de sange organizata in intreaga țara la centre mobile, donatorii fiind rasplatiți cu un bilet la festivalul UNTOLD.

- Muzica da viața, iar prin campania BLOOD NETWORK o poți da mai departe! Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, care a ajuns, in acest an, la a 9-a ediție. De la inceputul campaniei au fost salvate peste…

- Vara se apropie cu pași repezi, ba chiar de la finalul lunii vom avea și temperaturi in creștere, iar odata cu venirea verii, vine și sezonul festivalurilor, iar Clujul se poate mandri cu un numar impresionant de festivaluri. Unul dintre cele mai așteptate și indragite festivaluri din Europa, UNTOLD,…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania, „Blood Network”, care a ajuns, in acest an, la a 9-a ediție. De la inceputul campaniei au fost salvate peste 60.000 de vieți, cu ajutorul a peste 18.000 de donatori.

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania, intitulata BLOOD NETWORK, care a ajuns, in acest an, la a 9-a ediție. De la inceputul campaniei au fost salvate peste 60.000 de vieți, cu ajutorul a peste 18.000 de donatori din…

- Muzica da viata, iar prin campania BLOOD NETWORK o poti da mai departe Organizatorii festivalurilor UNTOLD si Neversea dau startul celei mai longevive initiative de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, care a ajuns, in acest an, la a 9 a editie. De la inceputul campaniei au fost salvate peste…