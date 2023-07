Blogerii militari ruși se tem că trupele ucrainene vor traversa Niprul și cer întăriri din Tatarstan și Daghestan Bloggerii militari ruși avertizeaza ca activitatea forțelor armate ucrainene in estul regiunii Hersonului necesita o prezența sporita a trupelor și echipamentelor militare ruse in zona fluviului Nipru, conform unei analize de marți a Institutului de Studii a Razboiului (ISW), un think-tank din Washington. „Bloggerii militari ruși au solicitat pe 2 iulie șefilor republicilor Daghestan și Tatarstan, precum și oficialilor din regiunile Astrakhan, Krasnodar și Primorski, sa trimita o flota de ambarcațiuni in zona liniei frontului din Herson. 10 regimente și brigazi ruse au nevoie urgenta de sprijin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

