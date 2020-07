Trei blocuri din orașul Hațeg vor fi reabilitate cu bani europeni. Autoritațile locale au demarat procedura de licitație pentru contractul care are ca obiect „Lucrari de reabilitare termica blocuri de locuințe, oraș Hațeg”. Contractul are o valoare de 2.709.725, iar trei imobile sunt incluse in program.

„Acest proiect de investiție in eficiența energetica a blocurilor de locuințe in contextul dat va contribui la reducerea saraciei energetice in orașul Hațeg, prin reducerea costurilor cu incalzirea apartamentelor, in special pentru proprietarii de apartamente cu venituri reduse. Acest…