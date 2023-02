Blocul, pacoste sau nevoie? Spre sfarsitul comunismului din Romania, posibilitatea obtinerii rapide a unui apartament la bloc era reala. Majoritatea populatiei urbane traia in cartiere de locuinte colective. Ambitiile partidului comunist au fost anularea proprietatii private, demolarea caselor cu gradina si mutarea proprietarilor in apartamente cu chirie modica. Aproape au reusit. Disparitia comunismului parea sa aiba, printre efecte, stoparea dezvoltarii acestui mod de locuire nu doar neromanesc, ci antiromanesc. Ori, asistam astazi cu totii la navala noilor constructii de locuinte colective pe orice petec de pamant liber… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

