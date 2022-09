Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al comunei Targusor, judetul Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 30 august 2022, orele 9,00, in Sala de sedinte a Consiliului local al comunei Targusor, avand urmatorul proiect al ordinei de zi :1. PROCES VERBAL al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei…

- Comuna Potlogi a sarbatorit, ieri, de Sfanta Maria (Adormirea maicii Domnului), ziua localitații, eveniment care a avut doi ani de pauza din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid—19. Ieri, Post-ul Sfanta Maria, protectoarea comunei Potlogi! Ziua comunei a strans sute de localnici, dar și…

- Militarii au folosit armamentul individual de infanterie din dotare, in poligonul din apropierea bazei Bemowo Piskie, Polonia. Ședințele de tragere au fost executate cu scopul de a antrena si dezvolta procedurile specifice utilizate in identificarea țintelor și executarea focului, in cel mai scurt timp,…

- Cu regret va anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, fost director și fost primar al comunei Ulmi dl. Ing Nicolae Varzaru O inima atat de buna a incetat sa Post-ul Doliu in cadrul Direcției Agricole. S-a stins Ing. Nicolae Varzaru, fostul primar al comunei Ulmi apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Consiliu Local al comunei Mihai Viteazu se intrunește astazi, 12 iulie 2022, incepand cu ora 13:00, in ședința extraordinara pe platforma Teams, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Proiect de hotarire... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria și Consiliul Local Lungulețu organizeaza in perioada 19 – 21 iulie, Zilele Comunei. Evenimentul va avea loc in zona Targului Comunal de pe Șoseaua Ghergani (DJ 711 A). Anul Post-ul Lungulețu petrece in perioada 19 – 21 iulie! Concerte, parc de distracții și alte surprize de zilele comunei apare…

- Consiliul Local al municipiului Buzau a aprobat in sedinta ordinara a lunii iunie un nou regulament de functionare prin care cetatenii care doresc sa participe la sedintele deliberativului local o pot face doar daca au un interes legitim legat de un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, doar…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 15.06 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…