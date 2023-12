Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii polonezi anunța ca au aminat inceperea blocadei circulației transportului de marfa, care se va deplasa in direcția punctelor de control "Jahodyn - Dorohusk", "Krakivets - Korczowa", "Rawa-Russkaya - Grebenne", in perioada 3-6 noiembrie. Acest lucru a fost declarat pentru agenția "Ukrinform"…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a cerut Congresului alocarea unui buget de 105 miliarde de dolari, asistența destinata Ucrainei și Israelului, precum și pentru consolidarea securitații la frontiera cu Mexicul. Anunțul a fost facut vineri, de Casa Alba, conform AFP.

- Romania si Ucraina vor avea „o abordare noua” pentru a preveni atacurile rusesti asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat miercuri premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Kiev.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, in contexul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski la Bucuresti, ca in opinia sa Ucraina are nevoie de relatii foarte bune cu Romania. Liderul UDMR a subliniat ca Romania a sustinut rezilienta Ucrainei de la bun inceput, din prima zi si a…

- Directia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident…

- Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023.Guvernul…

