Stiri pe aceeasi tema

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș pentru lucrari de curațare a rigolei mediane. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat vineri, 18 iunie, pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, in vederea efectuarii unor lucrari de curațare a rigolei mediane. Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 15 iunie, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti Sibiu, DN 64 Slatina Ramnicu Valcea si DN 7A Brezoi Petrosani, traficul se desfasoara restrictionat, dupa cum urmeaza: DN 7, km. 165 500 de metri ndash;…

- O benzinarie din municipiul Alba Iulia ar urma sa fie desființata, iar in locul acesteia se va construi un spațiu comercial cu mai multe etaje. Primaria Alba Iulia a lansat recent, in consultare publica, un proiect privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal – Construire spațiu comercial. Obiectul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in intervalul 19- 21 mai, in intervalul orar 09:00 – 19:00, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, la kilometrul 147, raza localitații Cotmeana, județul Argeș, in partea carosabila, se executa…

- In fiecare dimineața, locuitorii din Giroc care merg la lucru in Timișoara sau sa-și duca copiii la școala spun ca traiesc un adevarat coșmar. Petrec pana și o ora in propriile mașini ca sa ajunga in oraș, iar primaria nu face nimic. De vina sunt chiar unele lucrari incepute de primarie, un sens unic…

- O serie de lucrari la un spațiu comercial, cat și ocuparea domeniului public, fara nici un fel de autorizații, au constituit tema unui control efectuat ieri dimineața de reprezentanții primariei radauțene, la un spațiu comercial situat chiar in centrul municipiului. Potrivit comunicatului primit de…

- O serie de lucrari la un spațiu comercial, cat și ocuparea domeniului public, fara nici un fel de autorizații, au constituit tema unui control efectuat ieri dimineața de reprezentanții primariei radauțene, la un spațiu comercial situat chiar in centrul municipiului. Potrivit comunicatului primit de…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație, miercuri, pe autostrada A10 Sebeș – Turda pentru lucrari de reparații a carosabilului. Segmentele vizate Traficul este restricționat miercuri, pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, la kilometrii 53+935 de metri și 54+100 de metri, pentru efectuarea lucrarilor de reparații…