- Cladirea abandonata cu suprafata de 228 mp de la intersectia strazii Vasile Alecsandri – Veronica Micle din Capitala, care urma sa fie transformata intr-un Centru Cultural in numele maestrului Eugen Doga, a luat foc, transmite Realitatea.md . Imediat, la fața locului au intervenit salvatorii IGSU, 9…

- Un bloc cu 13 etaje s-a prabușit luni in orașul Alexandria din Egipt. Cel puțin patru oameni au fost raniți, iar alții sunt prinsi sub daramaturi. Salvatorii intervin pentru a indeparta molozul și pentru a cauta supraviețuitori, conform Digi24. Cladirea ar fi folosita pentru cazarea turiștilor pe timpul…

- O persoana a carei casa fusese inundata in Herson a murit și cel puțin 6 au fost ranite in timpul operațiunilor de evacuare de joi. Rușii au inceput sa bombardeze exact pe parcursul acestor operațiuni.

- Doi adulti si un copil au murit in accidentul rutier produs, luni, pe DN2 (E85), in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. "Victimele erau in acelasi autoturism", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Cele trei victime…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe DN 2 Bacau – Roman, in comuna Secuieni, judetul Neamt. Salvatorii au evacuat soferul, care primeste ingrijiri medicale.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat in afara…

- O persoana a deschis focul miercuri intr-un spital din Atlanta, facand un mort si patru raniti inainte de a fugi, potrivit 6abc.com . Suspectul a fost identificat de politia din Atlanta drept Deion Patterson, un fost agent al garzii de coasta. Atacul armat a avut loc in jurul pranzului (16.00 GMT) intr-o…

- Grav accident de circulație, aseara, in județul Mureș. O mașina condusa de un bistrițean și una condusa de un brașovean au colizionat frontal. Barbatul din Bistrița se afla in stare grava la spital. Un grav accident de circulație a avut loc ieri, in județul Mureș, pe E60, intre localitațile Saschiz…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Cuza Voda, la iesire spre localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate, iar sase persoane, printre care si patru copii au fost ranite.Victimele suntr constiente si cooperante.…